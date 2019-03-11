مشاهدة live بث مباشر مباراة الاتحاد والوحدة اليوم يلا شوت الأسطورة kora star كورة أون لاين الاتحاد...

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بث مباشر مباراة الوحدة والاتحاد مشاهدة يلا شوت مباراة اتحاد جدة والوحدة كورة ستار بث مباشر الاسطورة الاتحاد اليوم، ويسعى الاتحاد للفوز ليرفع رصيده ل 6 نقاط ويؤمن صدارته للمجموعة ويضع قدما نحو الطريق الصحيح للتأهل للدور القادم حيث يمتلك الفريق 3 نقاط من الانتصار الذي حققه على نادي الريان، بينما يسعى الوحدة لاستغلال عامل الأرض والجمهور وتعويض خسارته في الجولة الماضية من لوكوموتيف.

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شاهد رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الاتحاد والوحدة beIN يلا شوت مباراة الاتحاد اليوم مباشر كورة ستار بث مباشر الاتحاد والوحدة كورة أون لاين بث مباشر اتحاد جدة والوحدة الاماراتي الكأس لايف مباراة الاتحاد مباشر، ويرفع لاعبي اتحاد جدة شعار الفوز ولا شئ غيره حيث أكد لك تصريحات اللاعب أحمد عسيري ووضح أن أسلوب المدير الفني لهم يساعدهم على الظهور بشكل جيد في المباريات الأخيرة عكس المدربين السابقين الذين كان لهم اسلوبهم الخاص ولكن الآن الفريق في مرحلة جديدة.

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ومن جانبه أكد سييرا أن الفريق لا يستسلم للاخفاق الواقع في الدوري السعودي في الفترة الماضية ولكنه سينافس وبقوة على البطولات المتاحة وهى دوري أبطال آسيا وبطولة كأس الملك متسلحا بدعم الجماهير وامكانيات اللاعبين.

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