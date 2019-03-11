موعد انضمام اللاعبين لمعسكر المنتخب.. واستثناء لثلاثي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، مواعد انضمام اللاعبين للمعسكر المقبل استعدادا لمباراتي النيجر ونيجيريا.

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة النيجر يوم 23 من مارس ضمن ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، ومباراة نيجيريا الودية بملعب الأخير يوم 26 من نفس الشهر.

وتقرر أن ينضم اللاعبين للمعسكر ببرج العرب يوم 17 من الشهر الجاري، على أن يتواجد اللاعبين المحترفين وعمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري يوم 18 مارس.

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ومنح الجهاز الفني للمنتخب استثناء لثلاثي الزمالك محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء وطارق حامد وذلك بسبب الموعد الجديد لمباراة فريقهم مع المقاولون بالجولة الـ25 لمسابقة الدوري.

وتقرر أن ينضم ثلاثي الزمالك لمعسكر المنتخب يوم 20 مارس بعد خوض مباراة المقاولون العرب مباشرة، على أن يكون السفر في وقت مبكر بطائرة خاصة للنيجر يوم 21.

وأعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ورئيس نادي الزمالك عن الاتفاق على خوض الفريق لمباراة المقاولون العرب يوم 20 مارس بدلا من 14، بسبب مباراة نصر حسين داي الجزائري بالكونفيدرالية.

وكشف عامر حسين عن موافقة أجيري على ترك ثلاثي الزمالك لخوض مباراة المقاولون والانضمام للمعسكر بعد ذلك، حرصا منه على حل الأزمة بعد ترحيب هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة.