كشفت تقارير صحافية في إسبانيا اليوم الإثنين أن مدافع أياكس أمستردام، الهولندي ماتياس دي ليخت، اقترب كثيراً من الانضمام لبرشلونة الإسباني في الصيف المقبل.
ورغم عدم تلقي اللاعب الشاب (19 عاماً) أي عرض من إدارة برشلونة، كشفت التصريحات الأخيرة لرئيس النادي الكاتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو، مدى اهتمام النادي الإسباني بضم دي ليخت، إذ أكد بارتوميو أن ناديه يخطط حالياً لضم اللاعب في الصيف المقبل، ليجاور زميله القديم في أياكس، فرينكي دي يونغ.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو أن انضمام المدافع الفرنسي جان كلاير توديبو لصفوف برشلونة في يناير (كانون الثاني) الماضي أصاب دي ليخت بالإحباط بعض الشيء، ولكن مع مرور الوقت وبعد تصريحات قيادات برشلونة التي أبرزت اهتمامهم بمتابعته، انتعشت أمال المدافع الهولندي مرة أخرى في ارتداء قميص النادي الكاتالوني.
وأشارت الصحيفة إلى أن دي ليخت يتحلى بثقة كبيرة للغاية في قدرته على حجز مكان له في التشكيلة الأساسية لبرشلونة، واللعب بجوار المدافع الإسباني المخضرم، جيرارد بيكيه.
وأكدت موندو ديبورتيفو أن دي ليخت يصب تركيزه حالياً في مسيرته مع أياكس أمستردام، خاصة بعد أن تأهل الأخير إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتزايدت حظوظه في الفوز بلقب الدوري الهولندي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن دي ليخت أصبح في بؤرة اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، ولكن النجم الهولندي الصاعد ينتظر البت في عرض برشلونة أولاً قبل أن يتخذ قرار بشأن وجهته المستقبلية.
كانت هذه تفاصيل خبر دي ليخت يقترب كثيراً برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.