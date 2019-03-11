الأهلي يستفسر عن موعد وصول شبيبة الساورة إلى القاهرة

بدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في مخاطبة مسئولي نادي شبيبة الساورة الجزائري لمعرفة موعد وصولهم القاهرة. ويواجه الأهلي فريق شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ومن جانبه يسعى عبد الحفيظ لبحث الترتيبات الخاصة باستقبال وإقامة فريق شبيبة الساورة وتوفير كافة احتياجاته؛ عملا بمبدأ المعاملة بالمثل ونظرا للاستقبال الطيب الذي تلقته بعثة الأهلي في الجزائر في لقاء الذهاب الذي أقيم هناك.

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