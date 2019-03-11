راموس يهدد بالرحيل عن ريال مدريد بسبب جوزه مورينيو

ترددت في الساعات الماضية أنباء عن تواصل مسؤولي ريال مدريد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تولى تدريب الفريق من قبل، من أجل قيادة الفريق في الفترة المقبلة خلفا للأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني الحالي ، وذلك بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، والبعد عن منافسة الليجا.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن راموس

هدد بالرحيل عن ريال مدريد إذا تم تعيين مورينيو بعدما باتت أيام سولاري معدودة في ريال مدريد، وهو يترقب قرار الإقالة في الأيام الجارية، ولكن قد يجعله الفوز على بلد الوليد أمس 4-1، يستمر لبعض الوقت، على الرغم من انتشار تقارير تؤكد أنه سيتمتوجيه الشكر له في غضون الـ 48 ساعة القادمة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن راموس كان على خلافات كبيرة مع المدرب البرتغالي حينما تولى تدريب الريال خلال الفترة من 2010 إلى 2013، وكان دائما يتحاشى المواجهة مع مورينيو في تلك الفترة.

ويتبقى موسم واحد فقط في عقد سيرجيو راموس (32 سنة) مع ريال مدريد، وسيسعى ريال مدريد جاهداً لتمديد تعاقده، لاسيما مع انتشار تقارير تربط بينه وبين الانتقال ليوفنتوس الإيطالي في الصيف المقبل.