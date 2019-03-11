برشلونة يكشف عن بديل ديمبلي في مواجهة ليون بدوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن بديل عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة في مواجهة ليون الفرنسي مساء الأربعاء في آياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا .
ومن المتوقع أن يغيب الفرنسي عثمان ديمبيلي عن اللقاء بسبب إصابته في عضلة ساقه اليسرى.
وكشفت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن مالكوم هو الخيار الأفضل أمام فالفيردي خلال مواجهة
وأكدت الصحيفة أنه سيتم تسليم ميسي وسواريز مفاتيح الهجوم مع أربعة من لاعبي خط الوسط ، من بينهم ثلاثة سيكون إيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس وأرثر .
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