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برشلونة يكشف عن بديل ديمبلي في مواجهة ليون بدوري أبطال أوروبا

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن بديل عثمان ديمبلي لاعب فريق في مواجهة ليون الفرنسي مساء الأربعاء في آياب دور الـ 16 من بطولة .

ومن المتوقع أن يغيب الفرنسي عثمان ديمبيلي عن اللقاء بسبب إصابته في عضلة ساقه اليسرى.

وكشفت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن مالكوم هو الخيار الأفضل أمام فالفيردي خلال مواجهة

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ليون، وهناك أيضا احتمال أن يلعب المدرب بطريقة 3/3/4 لتعويض غياب ديمبيلي.

وأكدت الصحيفة أنه سيتم تسليم وسواريز مفاتيح الهجوم مع أربعة من لاعبي خط الوسط ، من بينهم ثلاثة سيكون إيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس وأرثر .

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