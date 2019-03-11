سيدوميدر يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة

أعلن البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن قائمة اللاعبيين المستدعاة لمواجهة سموحة غدًا الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز. وشهدت القائمة إستبعاد السداسي أيمن رجب ومحمود متولى ومحمد مجدى وأسامة إبراهيم ومدحت فقوسة وعبدالرحمن مجدى من قائمة اللقاء لاسباب متنوعة. فقوسة وعبدالرحمن مجدى من قائمة اللقاء لاسباب متنوعة. وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي … حراسة المرمى: محمد مجدي ، محمد فوزي. Advertisements خط الدفاع: طارق طه ،علاء عبد العظيم ، محمد هاشم، باهر المحمدي ، ريتشارد بافور، أحمد أيمن. خط الوسط : عماد حمدي ، إبراهيم عبدالخالق ، محمود عبدالعاطي “دونجا” ، محمد صادق، كريم بامبو، وجيه عبدالحكيم، محمد الضرف، محمد الشامى. خط الهجوم: بنسون شيلونجو، أودا مارشال، يحيى زايد.

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