سعيدو سينبوري جاهز لمواجهة المصري أمام سموحة

أكد الدكتور هشام مصطفى، طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، تحسن حالة البوركينابي سعيدو سينبوري، نجم خط وسط الفريق، وذلك بعد أيام عدة من بدء برنامجه التأهيلي لعلاجه.
كان سينبوري تعرض للإصابة بكدمة قوية في "عظمة الشظية"، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري، التي جمعته الأحد الماضي ونظيره طلائع الجيش.
وأشار طبيب الفريق إلى أن
واختتم: أن اللاعب سيواصل برنامجه التأهيلي خلال معسكر الفريق الذي سيقام بالإسماعيلية اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمواجهة سموحة.
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