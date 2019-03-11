منتخب مصر يكشف سبب استبعاد عبدالله جمعة

كشف مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر أسباب استبعاد عبدالله جمعة، لاعب الزمالك، من معسكر الفراعنة في مارس الجاري. قال المصدر، إن عبدالله جمعة لا يؤدي الدورين الدفاعي والهجومي بالقوة نفسها، فهو يجيد بشكل كبير من الناحية الهجومية، لكنه يواجه أزمات في يؤدي الدورين الدفاعي والهجومي بالقوة نفسها، فهو يجيد بشكل كبير من الناحية الهجومية، لكنه يواجه أزمات فيالشق الدفاعي. جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة النيجر يوم 23 مارس الجاري في ختام تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب خوض مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 من الشهر الجاري.

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