محمد عواد يوجه رسالة شكر لمدرب حراس المنتخب والطبيب

أكد محمد عواد، حارس مرمى فريق الوحدة السعودي المُعار له من النادي الإسماعيلي، أنه يوجه الشكر لمدربه أحمد حسام ميدو، لعدم تعجل عودته من الإصابة، خلال الفترة الماضية.

وغرد محمد عواد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن نادي الوحدة يتعامل بشكل احترافي ورائع،

يتمثل في عدم استعجال عودة المصابين خلال مباراة الهلال، رغم أنها المواجهة الأهم هذا الموسم، وهو ما يحسب للمدير الفني ميدو، وثقته في جميع اللاعبين".

ووجه عواد الشكر لمدرب حراس مرمى منتخب مصر أحمد ناجي،

على تواصله المستمر، وطبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، بجانب نادي طلائع الجيش لاستضافته في فترة أداء التدريبات التأهيلية، وسيد السويركي مدرب حراس المرمى في الطلائع.

ويحتل فريق الوحدة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر الهلال، علمًا بأن المباراة بينهما التي شهدت غياب محمد عواد انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

