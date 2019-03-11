انطلاق معسكر منتخب الصالات 1 أبريل

يبدأ معسكر منتخب مصر لكرة القدم للصالات، يوم ١ أبريل المُقبل، ويشمل مباراتين وديتين أمام سلوفاكيا أيام ٨ و٩ من الشهر نفسه.
وقال نادر رشاد المدرب العام لمنتخب الصالات، إن المعسكر سينطلق يوم ١ أبريلفي القاهرة، على أن يكون السفر لسلوفاكيا يوم ٧ لمواجهة منتخبها وديًا.
وتابع رشاد بأن المعسكر سينتهي يوم ١١ أبريل وهو يوم وصول البعثة للقاهرة قادمة من
وأشاد رشاد بقوة وديتين سلوفاكيا والاستفادة الفنية المتوقع أن يكتسبها المنتخب خلال هذه الرحلة قبل تصفيات كأس أمم أفريقيا (المغرب ٢٠٢٠) مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين يضعا نصب أعينهم التأهل لكأس الأمم؛ استمرارًا للنجاح الذي حققه المنتخب في أولمبياد الشباب بالأرچنتين، بعدما تُوج بالميدالية البرونزية.
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