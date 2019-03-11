تعرف على مواعيد مباريات.. اليوم

يقام اليوم الاثنين مباريات بالدوري الممتاز ودوريات أوروبا وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها مواعيد اللقاءات كالتالى: الدوري الممتاز الداخلية مع مصر المقاصة 3:00 عصرا. حرس الحدود مع إنبي 5.30 مساء. وادي دجلة مع طلائع الجيش 8.30 مساء. دوري أبطال آسيا الزوراء العراقي مع الوصل الإماراتي 4.00 عصرا. Advertisements الوحدة الإماراتي مع الاتحاد السعودي 5.00 مساء. الريان القطري مع لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني 5.35 مساء. النصر السعودي مع ذوب آهن أصفهان الإيراني 5.35 مساء. الدوري الإيطالي روما مع إمبولي 9.30 مساء. الدوري الألماني فورتونا دوسلدورف مع آينتراخت فرانكفورت 9.30 مساء.

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