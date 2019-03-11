رياضة | أسطورة ليفربول يصدم محمد صلاح بتصريح ناري

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يرى المدافع السابق في فريق ليفربول، ستيف نيكول، أن المحترف المصري محمد صلاح هداف الريدز، يناضل في الوقت الحالي، بعد غيابه عن التهديف في الجولات الأخيرة، وفقدانه لصدارة قائمة الهدافين.

حقق صلاح 17 هدفاً في الدوري الممتاز هذا الموسم لكنه لم يجد الشبكة لأكثر من شهر عندما سجل هدفاً ضد بورنموث.

وقال مدافع ليفربول السابق: بالنسبة لي كان صلاح يكافح منذ عيد الميلاد، وبالنظر إلى ما فعله صلاح في الأشهر الـ 18 الأخيرة، المهاجمون يمرون بفترات حيث لا يمكنهم فعل أي شيء بشكل صحيح وهذا ما يمر به الآن.

وواصل: إن استبعاده لن يجعله أفضل، حيث لن يتمكن من الجلوس على مقاعد البدلاء، فقد حصل على الحق في الحصول على وقت، لن يكون لدى صلاح بالتأكيد فرصة أفضل لإنهاء موسم الجفاف في نهاية الأسبوع عندما يسافر ليفربول إلى فولهام.