رياضة | الإقالة تقترب.. سولاري على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإقالة تقترب.. سولاري على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان فوز ريال مدريد في بلد الوليد بمثابة راحة للنادي، لكنه لا يفترض أي شيء جديد حول مستقبل المدرب سولاري، داخل قلعة المرينجي، بعد توديع بطولتين في أسبوع واحد.

إن لافتات المدرب الأرجنتيني تقول وداعًا للجميع في ريال مدريد، والكلمات التي لا تؤكد استمراريتها هي علامتين أخريين مفادها أن سولاري أكثر نجاحًا من داخل ريال مدريد.

الآن نحن بحاجة إلى معرفة متى يكون هذا الوداع، بعد لقاء يوم الخميس الماضي بين فلورنتينو بيريز وخوسيه أنجيل سانشيز، بدا اليوم الاثنين، أنه سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مقعده في ريال مدريد.

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ويأمل النادي الملكي أن يتلقى اليوم استجابة من أحد المدربين - زيدان ، مورينيو، لتولي مهمة تدريب ريال مدريد بشكل رسمي، ليصدر بعدها قرار إقالة سولاري.

علينا أن ننتظر حتى يغلق ريال مدريد واحدة من تلك العمليات الصعبة، ضمن رحلة البحث عن مدرب جديد، بحيث يصبح سولاري جزء من تاريخ ريال مدريد.

اليوم قد يكون ذلك اليوم كما أراد فلورنتينو بيريز الأسبوع الماضي، لكن النادي لم يحدد موعدًا نهائيًا لاتخاذ قرار على مقاعد البدلاء سيؤثر على النادي في المواسم المقبلة.