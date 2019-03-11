رياضة | الزمالك يحدد شرطا لرفع العقوبة على أحداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد شرطا لرفع العقوبة على أحداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن شرط الإدارة لرفع العقوبة المالية التي تم توقيعها على المغربي حميد أحداد بقيمة 300 ألف جنيه بعد ما بدر منه في مباراة جورماهيا الكيني بالأمس والوقوف على الكرة.

وتغلب الزمالك على جورماهيا بالأمس بنتيحة 4-0 ليعتلي الفريق صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط.

وأكد المصدر أن الإدارة رهنت رفع العقوبة على اللاعب بالتأهل للدور التالي من الكونفدرالية الافريقية وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة نصر حسين داي الجزائري القادمة والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

وكانت إدارة الزمالك قد غرمت اللاعب 300 ألف جنيه بسبب وقوفه على الكرة في مباراة جورماهيا الكيني بالأمس وأعلنوا رفضهم التام لهذا التصرف.