رياضة | بالأرقام.. ميسي يتفوق على رونالدو وصلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ميسي يتفوق على رونالدو وصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الأرجنتيني لونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، قيادة ترتيب جائزة الحذاء الذهبي، ب 9 أهداف متقدما على لويس سواريز (17)، الذي سجل أيضا ضد رايو.

وتراجع كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي عن صدارة الهدافين، بعدما اعتلى فابيو كوالياريلا نجم فريق سامبدوريا، القائمة برصيد 20 هدفا، في حين أن اللاعب البرتغالي لديه 19 هدفا في دوري الدرجة الاولى الايطالي مع يوفنتوس.

قائمة الهدافين على مستوى أوروبا والنقاط الحاصلين عليها.

ميسي (برشلونة) 26 هدفا، 52 نقطة

مبابي (باريس) 24 هدفا، 48 نقطة

كوالياريلا (سامبدورا) 20 هدفاً 40 نقطة.

رونالدو (يوفنتوس) 19 هدف، 38 نقطة

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بياتيك (ميلان) 19 هدفًا، 38 نقطة.

اجويرو (مان سيتي) 18 هدفا، 36 نقطة.

سواريز (برشلونة) 17 هدفا، 34 نقطة.

كافاني (باريس سان جيرمان) 17 هدفا، 34 نقطة.

محمد صلاح (ليفربول) 17 هدفًا، 34 نقطة.

كين (توتنهام) 17 هدفا، 34 نقطة.

ليفاندوفسكي (بايرن) 17 هدفا، 34 نقطة.