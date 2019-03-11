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رياضة | بالأرقام.. ميسي يتفوق على رونالدو وصلاح

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واصل الأرجنتيني لونيل ميسي قائد فريق الإسباني، قيادة ترتيب جائزة الحذاء الذهبي، ب 9 أهداف متقدما على لويس سواريز (17)، الذي سجل أيضا ضد رايو.

وتراجع مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي عن صدارة الهدافين، بعدما اعتلى فابيو كوالياريلا نجم فريق سامبدوريا، القائمة برصيد 20 هدفا، في حين أن اللاعب البرتغالي لديه 19 هدفا في دوري الدرجة الاولى الايطالي مع يوفنتوس.

قائمة الهدافين على مستوى أوروبا والنقاط الحاصلين عليها.

ميسي (برشلونة) 26 هدفا، 52 نقطة

مبابي (باريس) 24 هدفا، 48 نقطة

كوالياريلا (سامبدورا) 20 هدفاً 40 نقطة.

رونالدو (يوفنتوس) 19 هدف، 38 نقطة

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 بياتيك (ميلان) 19 هدفًا، 38 نقطة.

اجويرو (مان سيتي) 18 هدفا، 36 نقطة.

سواريز (برشلونة) 17 هدفا، 34 نقطة.

كافاني (باريس سان جيرمان) 17 هدفا، 34 نقطة.

محمد صلاح () 17 هدفًا، 34 نقطة.

كين (توتنهام) 17 هدفا، 34 نقطة.

ليفاندوفسكي (بايرن) 17 هدفا، 34 نقطة.

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