رياضة | ريال مدريد يقرر معاقبة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقرر معاقبة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد أن إدارة الفريق الملكي ستوقع عقوبة على لاعب الوسط الدولي الإسباني إيسكو.

وكان اللاعب قد تصرف بشكل غير لائق بعدما علم أنه خارج قائمة ال18 لاعب لمباراة الميرينجي أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا، حيث خرج إيسكو باتجاه الملعب ولم يحضر اجتماع الجاهز الفني واللاعبين قبل اللقاء.

وأوضحت ماركا أن إدارة النادي ستقوم بهذا الإجراء من تلقاء نفسها وليس بدافع من المدرب سانتياجو سولاري والذي يوجد خلاف بينه وبين اللاعب.

وكان إيسكو قد قدم اعتذار عما بدر منه، لكن من الواضح أن الإدارة قد اتخذت قراراها بالفعل، وكان فريق العاصمة قد خرج من دوري أبطال أوروبا وكأس اسبانبا وابتعد كثيراً عن المنافسة على الدوري وكل هذا حدث في ثلاث مباريات فقط خلال الأسبوعان الماضيان.