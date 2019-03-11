رياضة | أسطورة مانشستر يونايتد السابق: سيرجيو راموس أفضل مدافع في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة مانشستر يونايتد السابق: سيرجيو راموس أفضل مدافع في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصر ريو فيرديناند، نجم مانشستر يونايتد السابق، على أن سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، هو الأفضل في العالم، عند مقارنته بصخرة ليفربول الإنجليزي.
وقال فيرديناند في تصريحات أبرزتها صحيفة الديلي ميل "لا شك أن الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، يظهر بشكل رائع، لكنه يحتاج إلى حصد الألقاب حتى يصبح الأفضل في العالم".
وأضاف فيرديناند "سيرجيو راموس يتواجد بشكل حاسم في المباريات الكبيرة من أجل الفوز بها".
وتابع "لهذا السبب، عندما يتحدث الناس عن لاعب العام، وترى أنه لم يحقق أي شيء، أظل أفكر في مدى تأثيره على الفريق لحسم الأمور".
وختم فيرديناند حديثه بقوله "فيرجيل فان ديك لاعب رائع، يُحتمل أن يكون الأفضل في العالم، لكن ليس في الوقت الحالي، أعتقد أنه سيوافقني على ذلك".
وتوج راموس بالعديد من البطولات مع ريال مدريد، حيث فاز بنحو 20 بطولة متنوعة، كما يعد من أبطال الفريق الذين توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، أما فان ديك لم يحقق أي شيء حتى الآن.
خناقة كريستيانو رونالدو وجوارديولا تشتعل من جديد
تسبب خلاف قديم بين كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي في استبعاد الأول للأخير من تدريب فريق السيدة العجوز اسم خلفًا لأليجري إذا ودع دوري أبطال أوروبا.
وطلب كريستيانو رونالدو تولي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني مسئولية تدريب يوفنتوس لأنه الأصلح لقيادة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا في المواسم المقبلة.
ورفض كريستيانو رونالو فكرة تولي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي قيادة يوفنتوس لعداء خفي بينهما منذ فترة لعب الأول في ريال مدريد وتدريب الثاني لبرشلونة.
زيدان يفتح الباب أمام ريال مدريد
كشف رامون كالديرون رئيس ريال مدريد الإسباني سابقًا عن إمكانية عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق الملكي مجددا بنهاية الموسم الحالي.
وقال كالديرون لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أعلن أن الرئيس فلورنتينو بيريز تواصل مع زيدان عقب الخروج من دوري الأبطال أمام أياكس، وقال الفرنسي ليس الآن لكنه فتح الباب لإمكانية العودة مجددا لتدريب النادي في يونيو".
وتولى كالديرون رئاسة ريال مدريد في الفترة بين 2006 و2009 ورفض فكرة عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى تدريب الفريق.
كيف توقع زين الدين زيدان الموسم الكارثي لريال مدريد
توقع زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني بالموسم الكارثي الذي يعيشه الفريق الملكي بوداع دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي وكأس ملك إسبانيا أمام برشلونة والابتعاد عن المنافسة على الدوري.
وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد قام ببناء جيله الذهبي الذي سيطر على لقب التشامبيونزليج خلال 6 أشهر، ولكن يوم 5 مارس 2019، شهد أسوأ سقوط في تاريخ الميرنجي، بعد أن تعرض لخسارة مذلة أمام أياكس على ملعب البرنابيو.
وأكدت الصحيفة أن زيدان شعر بما يمكن أن يحدث للملكي هذا الموسم، وحذر فلورنتينو بيريز رئيس النادي من الأمر، وأخبره أنه لن يصبح قادرًا على قيادة الفريق ما لم يعاد تأسيسه من جديد خاصة أن هناك مؤشرات على الانهيار ظهرت في موسم 2017-2018.
وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد لم يكن مستعدًا لخطوة رحيل كريستيانو رونالدو الذي خفض قيمة الشرط الجزائي الخاص به إلى 100 مليون يورو مطلع عام 2018.
كما أن ريال مدريد فشل في تعويض زيدان من خلال اختيار جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري لخلافته في الموسم الحالي.
ويدرك مشجعو ريال مدريد، واقع فريقهم في الموسم الحالي، لكنهم ينتظرون فترة أفضل مقبلة يستطيع خلالها الميرنجي استعادة توهجه من جديد.
وأوضحت الصحيفة أن فاران وكاسيميرو وناتشو وتوني كروس قدموا نسخة باهتة، مقارنة بالأسماء التي مثلت الميرنجي خلال السنوات الخمس الماضية.
وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أنه حان الوقت لإجراء مراجعة واتخاذ قرارات كبيرة ومؤلمة داخل قلعة سانتياجو برنابيو.