رياضة | أسطورة مانشستر يونايتد السابق: سيرجيو راموس أفضل مدافع في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة مانشستر يونايتد السابق: سيرجيو راموس أفضل مدافع في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصر ريو فيرديناند، نجم مانشستر يونايتد السابق، على أن سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، هو الأفضل في العالم، عند مقارنته بصخرة ليفربول الإنجليزي.

وقال فيرديناند في تصريحات أبرزتها صحيفة الديلي ميل "لا شك أن الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، يظهر بشكل رائع، لكنه يحتاج إلى حصد الألقاب حتى يصبح الأفضل في العالم".

وأضاف فيرديناند "سيرجيو راموس يتواجد بشكل حاسم في المباريات الكبيرة من أجل الفوز بها".

وتابع "لهذا السبب، عندما يتحدث الناس عن لاعب العام، وترى أنه لم يحقق أي شيء، أظل أفكر في مدى تأثيره على الفريق لحسم الأمور".

وختم فيرديناند حديثه بقوله "فيرجيل فان ديك لاعب رائع، يُحتمل أن يكون الأفضل في العالم، لكن ليس في الوقت الحالي، أعتقد أنه سيوافقني على ذلك".

وتوج راموس بالعديد من البطولات مع ريال مدريد، حيث فاز بنحو 20 بطولة متنوعة، كما يعد من أبطال الفريق الذين توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، أما فان ديك لم يحقق أي شيء حتى الآن.