رياضة | مفاجآت في قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة يوفنتوس، في إياب دور ال16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة الروخي بلانكوس، غياب دييجو كوستا، لوكاس هيرنانديز، فيليبي لويس وتوماس بارتي، فيما تواجد دييجو جودين، مدافع الفريق، بعدما كان مهددًا بالغياب عن المباراة للإصابة.

وجاءت قائمة الأتلتي كالتالي:

حراسة المرمى: أدان، أوبلاك، أليكس.

الدفاع: جودين، أرياس، سافيتش، خوانفران، خيمينيز، مونتيرو.

الوسط: كوكي، ساؤول، توماس ليمار، فيتولو، ميكيل كارو، خواكين.

الهجوم: جريزمان، كالينيتش، كوريا، موراتا.

وانتهى لقاء الذهاب بتفوق أتلتيكو مدريد على ملعبه بثنائية من دون رد.