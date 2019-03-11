رياضة | لوس أنجلوس يسحق بورتلاند تمبرز برباعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوس أنجلوس يسحق بورتلاند تمبرز برباعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نادي لوس أنجلوس، انطلاقته القوية في الدوري الأمريكي، وتغلب على بورتلاند تمبرز بنتيجة 4-1، أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثانية من المسابقة.

وحقق لوس أنجلوس، الانتصار الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الغربية، بينما تجمد رصيد تمبرز عند نقطة واحدة.

رباعية لوس أنجلوس حملت توقيع مارك أنتوني كاي وكريستيان راميريز وأداما داياموندي وكارلوس فيلا في الدقائق 14 و45 و65 و68، بينما سجل جيريمي أبوبيس الهدف الوحيد لبورتلاند تمبرز في الدقيقة 29.

