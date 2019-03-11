رياضة | فيدرر يتحدث عن صعوبة لقاء جويوفتشيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيدرر يتحدث عن صعوبة لقاء جويوفتشيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ روجر فيدرر، سعيه لإحراز لقب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، للمرة السادسة، بالفوز على الألماني بيتر جويوفتشيك 6-1 و7-5 في كاليفورنيا، الليلة الماضية.

وبعد فوزه باللقب رقم 100 في مسيرته في دبي الأسبوع الماضي، خرج اللاعب السويسري سالمًا من المجموعة الثانية الصعبة أمام المصنف الـ 85 عالميا، ليحجز مكانه في الدور الثالث.

وقال فيدرر "أعتقد أنني لعبت جيدا في المجموعة الأولى، وهو لم يلعب جيدًا، ثم سارت الأمور بسرعة جدا. في المجموعة الثانية أنقذ بعض النقاط المهمة لكسر الإرسال".

وأضاف اللاعب السويسري أنه لم يكن في أفضل حالاته في المجموعة الثانية.

وتابع "واجهت بعض الصعوبات في ضربات الإرسال في المجموعة الثانية، وهذا أعطاه بعض الفرص".

واستخدم فيدرر، الذي نال آخر ألقابه في إنديان ويلز قبل عامين وخسر في نهائي 2018، ضرباته الخلفية المميزة ليحرم جويوفتشيك من اللعب بأسلوبه في المجموعة الأولى.

لكن المجموعة الثانية كانت أصعب، وأنقذ اللاعب الألماني 4 نقاط لكسر الإرسال في أول أشواط إرساله، ثم كسر إرسال فيدرر ليتقدم 3-1.

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ورد فيدرر كسر الإرسال على الفور، قبل أن يستفيد لاحقا من خطأ مزدوج من منافسه الألماني، ليكسر إرساله مرة أخرى ويرسل للفوز بالمباراة التي استغرقت ساعة واحدة و16 دقيقة.

وفي وقت سابق، تجنب الياباني كي نيشيكوري الخسارة في الدور الثاني أمام الفرنسي أدريان مانارينو، وفاز بصعوبة 6-4 و4-6 و7-6.

ولم يكن نيشيكوري في أفضل حالاته وأحبطت ضربات مانارينو الأعسر هجومه، وبدا اللاعب الفرنسي في طريقه للفوز عندما أرسل للفوز بالمباراة والنتيجة 6-5.

لكنه ارتكب خطأ مزدوجا في ثالث نقطة يواجهها في المباراة لكسر إرساله، وفي الشوط الفاصل تقدم نيشيكوري سريعا 6-2.

لكن مانارينو واصل القتال وأنقذ نقطتين لخسارة اللقاء، قبل أن يحسم اللاعب الياباني الفوز أخيرا بعد ساعتين و33 دقيقة من اللعب.

وقال نيشيكوري "كنت في قمة تركيزي في هذا الشوط الفاصل الأخير. أعتقد أننا لعبنا جيدا، وأعتقد أنني قدمت أفضل أداء عندي في الشوط الفاصل".

وسحق الأمريكي جون إيسنر، نظيره الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-0 و6-2، وفاز الكرواتي مارين شيليتش على الصربي دوسان لايوفيتش 6-3 و6-4، بينما تغلب الروسي دانييل ميدفيديف على الأمريكي ماكينزي مكدونالد 7-5 و6-0.