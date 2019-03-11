رياضة | نادال يهزم دونالدسون في إنديان ويلز للتنس

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استهل الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، مشواره في بطولة إنديان ويلز، أولى بطولات الأستاذة ذات الألف نقطة بالموسم، بالفوز على الأمريكي جاريد دونالدسون ليتأهل إلى الدور الثالث.

وفي ساعة و12 دقيقة تغلب نادال المرشح الثاني للقب، على دونالدسون بواقع 6-1 و6-1 ليبلغ الدور الثالث حيث سيواجه الأرجنتيني دييجو شفارتزمان.

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وكان شفارتزمان قد بلغ الدور الثالث بعد تغلبه على الإسباني روبرتو كارباييس بنتيجة 6-3 و6-1 .

وقال نادال عقب المباراة "شعرت براحة داخل الملعب وانتابني شعور جيد وهذا هو المهم في بداية أي بطولة".

ويتطلع نادال للفوز باللقب الرابع في إنديان ويلز بعدما حصد البطولة الأمريكية أعوام 2007 و2009 و2013.