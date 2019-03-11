رياضة | كينجز ينتصر على دكس في دوري هوكي الجليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينجز ينتصر على دكس في دوري هوكي الجليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع لوس أنجلوس كينجز حدا لثلاث هزائم متتالية بفوزه 3-2 على أنهايم دكس، في قمة جنوب كاليفورنيا في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية الليلة الماضية.

وسجل كل من داستن براون وكايل كليفورد وكارل جروندستروم في الفترة الأولى لينتصر كينجز في ثاني مواجهة هذا الموسم ضد غريمه في المنطقة. وسيلتقي الفريقان مرتين أخريين في آخر أربعة أسابيع من الموسم.

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وأحرز دانييل سبرونج وياكوب سيلفيربيرج هدفي دكس.

وسجل ماثيو تكاتشوك أول ثلاثية في مسيرته وصنع هدفا آخر، بينما أحرز ميكائيل باكلند هدفين وصنع مايكل فروليك أربعة أهداف في فوز كالجاري فليمز 6-3 على لاس فيجاس جولدن نايتس.

وفي مباريات أخرى، تغلب فلوريدا بانثرز 6-1 على ديترويت رد وينجز وفاز واشنطن كابيتالز 3-1 على وينيبيج جيتس وبيتسبرج بنجوينز 4-2 على بوسطن بروينز.