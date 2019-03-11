رياضة | هاليب تكشف كواليس مواجهة كوزلوفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاليب تكشف كواليس مواجهة كوزلوفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صمدت سيمونا هاليب، المصنفة الثانية على العالم، في وجه الأوكرانية كاترينا كوزلوفا، الصاعدة من التصفيات، لتفوز 7-6 و7-5 في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، الليلة الماضية.

ونجحت اللاعبة الرومانية في الإجهاز على كوزلوفا المصنفة 114، بعدما حصدت 8 نقاط متتالية في المجموعة الثانية، وحسمت الانتصار بضربة خلفية ناجحة مثلما فعلت في المجموعة الأولى.

وفقدت البطولة، سيرينا وليامز، بعد انسحابها أمام جاربين موجوروزا بسبب ما قال منظمون إنه عدوى فيروسية.

وكانت اللاعبة الإسبانية متقدمة 6-3 و1-0، عندما أعلنت وليامز انسحابها.

وقالت هاليب إن منافستها كان من الصعب هزيمتها.

وأضافت الصحفيين "كان من الصعب بالنسبة لي حسم هاتين المجموعتين. عندما كنت متقدمة في المباراة لعبت هي بلا خوف".

وتأهلت بطلة فرنسا المفتوحة، الفائزة بلقب إنديان ويلز في 2015، للدور الرابع للمرة الخامسة في 6 سنوات.

وكانت المواجهة هي الأولى بين اللاعبتين، وشهدت تحولًا في سير اللعب عدة مرات.

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وبعد تقدم كوزلوفا 3-2 في المجموعة الأولى، فازت هاليب بـ 3 أشواط متتالية، لتحصل على فرصة حسم المجموعة عند 5-3 في شوط إرسال اللاعبة الأوكرانية.

لكن تسديدات المصنفة الأولى على العالم سابقا خذلتها، وحصدت كوزلوفا 11 من النقاط 12 التالية، وردت كسر الإرسال لتتعادل 5-5 بعد ضربة أمامية ناجحة.

وفازت هاليب بالمجموعة في نهاية المطاف في ثالث فرصة تتاح لها، بعد ضربة خلفية مميزة أخرى بمحاذاة الخط الجانبي.

وفازت اللاعبة الرومانية بـ 4 أشواط متتالية لتتقدم 5-2 في المجموعة الثانية، لكن كوزلوفا انتفضت مرة أخرى لتدرك التعادل 5-5، قبل فوز هاليب بـ 8 نقاط متتالية لتحسم الفوز.

وأبدت موجوروزا بطلة ويمبلدون وفرنسا المفتوحة السابقة، سعادتها بالطريقة التي كانت تلعب بها ضد وليامز قبل انسحاب اللاعبة الأمريكية.

وقالت اللاعبة الإسبانية "أعتقد أنني لعبت جيدا. سأنظر إلى الجانب الإيجابي في الأمر".

وتغلبت إيلينا سفيتولينا المصنفة السادسة، التي تبحث عن أول لقب هذا العام، على داريا جافريلوفا 7-5 و6-4، لتتأهل للدور التالي، بينما بلغت كيكي بيرتنز، الدور الرابع في إنديان ويلز لأول مرة، عقب تغلبها على البريطانية جوهانا كونتا 7-6 و6-4.

وتلعب بيرتنز في الدور التالي ضد الإسبانية موجوروزا، كما تأهلت الصينية قيانج وانج، والاسترالية آشلي بارتي إلى الدور الرابع.

