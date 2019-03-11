رياضة | رسالة نارية من مسعود أوزيل لنجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من مسعود أوزيل لنجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر الألماني مسعود أوزيل نجم آرسنال، من لاعب مانشستر يونايتد، عقب فوز الجانرز بثنائية نظيفة، أمس الأحد، في إطار الجولة الثلاثين من عمر البريميرليج.

وكان مانشستر يونايتد قد انتصر على آرسنال، في ملعب الإمارات، بنتيجة (3-1)، نهاية يناير الماضي، في منافسات الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة شهدت احتفال جيسي لينجارد صاحب الهدف الثاني، بالرقص في معقل الجانرز.

واستغل أوزيل، أن فريقه ألحق بمانشستر يونايتد أول هزيمة، منذ تولي أولي جونار سولسكاير، المهمة الفنية لليونايتد خلفًا لجوزيه مورينيو، وسخر من لينجارد.

وكتب أوزيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر "حلبة الرقص؟ أداء رائع، نتيجة مميزة، شكرًا للجماهير في ملعب الإمارات، فخور بكوني من كتيبة المدفعجية"، وأرفق التغريدة بعلامات تُشير إلى رغبته في إسكات لينجارد.

وارتفع رصيد آرسنال إلى 60 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج.