رياضة | طوارئ في الأهلي استعدادًا لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طوارئ في الأهلي استعدادًا لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن الساعات الماضية شهدت تواصلا مستمرا من جانب النادي مع الجهات الأمنية؛ استعدادا لتنظيم بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 14-26من الشهر الجاري.

وأوضح عبدالقادر أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، حرصت على التواصل مع الجهات الأمنية بعدما تم توجيه الدعوة لسفراء الدول المشاركة فرقها في البطولة لحضور حفل الافتتاح ومباريات البطولة، إلى جانب مناقشة ملف الحضور الجماهيري، وغيرها من النواحي التنظيمية المختلفة، في إطار التعاون المثمر بين النادي وكافة مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن اللجنة في حالة انعقاد مستمر، وتقوم بمتابعة عمل اللجان الفرعية على مدار الساعة لإنجاز كافة المهام المطلوبة، قبل الاجتماع الفني الذي يقام يوم الجمعة المقبل، قبل 24 ساعة من انطلاق فعاليات البطولة التي تقام على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة خلال الفترة من 14 الى 26 مارس الجاري.

وأشاد مدير عام النشاط الرياضي بتضافر جهود كافة إدارات النادي من اجل إنجاح البطولة، وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة النادي وتاريخه في تنظيم مثل هذه البطولات.