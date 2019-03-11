رياضة | اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للطائرة تطمئن على تجهيزات الصالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للطائرة تطمئن على تجهيزات الصالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة اليوم على القيام بجولة تفقدية لصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة من أجل الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بتحضيرات الصالتين لاستقبال البطولة الإفريقية التي ينظمها النادي وتقام فعالياتها خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس الجاري.

وقامت اللجنة بإجراء معاينة شاملة لصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة أيضًا بحفل الافتتاح وملاعب تدريب الفرق المشاركة وكذلك غرف اللاعبين والحكام وغيرها من الأمور.

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كما اتفقت اللجنة العليا المنظمة للبطولة على تخصيص يمين المقصورة الرئيسية للجاليات والفرق الرياضية المشاركة ورجال الإعلام والصحافة في حين سيتم تخصيص يسار المقصورة الرئيسية لأعضاء النادي كما تحديد يمين مدرجات الدرجة الثالثة السفلية للأكاديميات ونظيرتها اليسرى للفرق الرياضية الخاصة بالنادي الأهلي على أن يتم تحديد منتصف تلك المدرجات للجان والمتطوعين.

ويبذل النادي الأهلي جهودا كبيرة من أجل حضور الجماهير من خلال اتصالاته مع الجهات الأمنية للتنسيق حول هذا الأمر نظرا للدور الكبير الذي تقوم به جماهير الأهلي في تشجيع فريقها وإنجاح البطولة.

وتشهد الساعات المقبلة وضع الرتوش الأخيرة على كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة على كافة مستوياتها بالشكل الذي يليق بقيمة ومكانة النادي الأهلي ويضمن خروجا بالشكل الأمثل.