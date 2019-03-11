رياضة | الأهلي يستعلم عن موعد وصول شبيبة الساورة للقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعلم عن موعد وصول شبيبة الساورة للقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في مخاطبة مسئولي نادي شبيبة الساورة الجزائري لمعرفة موعد وصولهم القاهرة.

ويواجه الأهلي فريق شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن جانبه يسعى عبد الحفيظ لبحث الترتيبات الخاصة باستقبال وإقامة فريق شبيبة الساورة وتوفير كافة احتياجاته؛ عملا بمبدأ المعاملة بالمثل ونظرا للاستقبال الطيب الذي تلقته بعثة الأهلي في الجزائر في لقاء الذهاب الذي أقيم هناك.

الأهلي يستأنف تدريباته غدا.. والشناوي يخضع لفحص طبي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في التاسعة من صباح غدٍ الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، بعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فحر اليوم قادمة من الكونغو.

محمد الشناوي يخضع لفحص طبي

يخضع محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي لفحص طبي تحت إشراف اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز.

ويحدد الفحص الطبي الذي يجريه اللاعب برنامجه التأهيلي والعلاجي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي.

وكان اللاعب قد أجرى أشعة في الكونغو أثبتت إصابته بالتواء في الكاحل.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.