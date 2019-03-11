رياضة | الأهلي يستأنف تدريباته غدا.. والشناوي يخضع لفحص طبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستأنف تدريباته غدا.. والشناوي يخضع لفحص طبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في التاسعة من صباح غدٍ الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، بعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فحر اليوم قادمة من الكونغو.

محمد الشناوي يخضع لفحص طبي

يخضع محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي لفحص طبي تحت إشراف اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز.

ويحدد الفحص الطبي الذي يجريه اللاعب برنامجه التأهيلي والعلاجي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي.

وكان اللاعب قد أجرى أشعة في الكونغو أثبتت إصابته بالتواء في الكاحل.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.