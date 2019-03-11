رياضة | لاسارتي يتسلم تقريرا فنيا لمستبعدي الأهلي من رحلة الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يتسلم تقريرا فنيا لمستبعدي الأهلي من رحلة الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتسلم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا فنيا عن اللاعبين الذين غابوا ن قائمة مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

ويتسلم لاسارتي غدا الثلاثاء أيضا تقريرا طبيا عن حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية .

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ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في التاسعة من صباح غدٍ الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، بعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فحر اليوم قادمة من الكونغو.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.