رياضة | زيدان يوجه ضربة موجعة إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يوجه ضربة موجعة إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الأسبق لريال مدريد الإسباني رفض فرصة العودة إلى الفريق الملكي، ليبقى يوفنتوس في السباق.

وادعى برنامج شرينجيتو الأسبوع الماضي أن زيدان وافق على تدريب ريال مدريد في الموسم المقبل ، لكن إل باييس تصر على أن الأمر ليس كذلك.

وأكدت إل باييس أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز طلب من أحد موظفي النادي الاتصال بالفرنسي زيدان، لكن رده كان سلبيًا.

لم يوجه بيريز ولا يده اليمنى خوسيه أنخيل سانشيز هذه الدعوة لأن علاقتهما مع زيزو كان من الممكن أن تتدهور، والأهم من ذلك بالنسبة لـ "يوفنتوس" ، أن "الباييس" تكتب بأنهم قد عرضوا "رسميا" عقدا على زيدان الذي يبلغ من العمر 46 عاما ليحل محل ماكس أليغري حتى عام 2022.