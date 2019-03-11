رياضة | مدرب بلد الوليد يكشف مفاجأة عن فوز ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بلد الوليد يكشف مفاجأة عن فوز ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف سيرجيو جونزاليز مدرب بلد الوليد، بأن الأخطاء التي يرتكبها لاعبوه، وخاصة في الجانب الدفاعي، هي السبب الرئيسي وراء نزيف النقاط الذي يعاني منه الفريق في الليجا، مما جعله يقترب كثيرًا من مراكز الهبوط.

وجاءت تصريحات جونزاليز بعد خسارة بلد الوليد أمام ضيفه ريال مدريد بنتيجة 1-4، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ 27 من عمر الليجا.

وقال جونزاليز في تصريحات لشبكة موفيستار "نحن من نتسبب لأنفسنا في نزيف النقاط، يجب علينا القيام بالعديد من الأشياء بشكل جيد لنفوز بالمباريات".

وأضاف "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بارتكاب مثل هذه الأخطاء الطفولية، هذا يحدث لنا في كل جولة".

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وأكد المدرب الإسباني أن الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه في مباراة الأمس، كانت بمثابة هدايا ثمينة لريال مدريد، الذي استغل هذه الأخطاء ونجح في تسجيل 4 أهداف، بعدما كان متأخرا في الشوط الأول بهدف دون رد.

واستطرد جونزاليز "لا يمكننا أن نرتكب هذه الأخطاء الدفاعية الصغيرة، الأمر يتعلق بغياب التركيز".

وشدد جونزاليز على أن بلد الوليد، يجب عليه أن يسعى بقوة للخروج من أزمته الحالية والهروب من منطقة الهبوط التي اقترب منها بشدة.

وأتم "هذا أمر يصعب شرحه، لا يجب علينا أن نبحث عن أعذار، ندرك حقيقة وضعنا الحالي وعلينا أن نواجهه".