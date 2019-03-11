اونلاين | مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم

مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم

يحل نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني ضيفا على النصر السعودي، بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن اصفهان بث مباشر ، اليوم الإثنين الموافق 11-3-2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

يواجه نادي النصر السعودي ضد نظيره فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، اليوم الاثنين في الساعة 5:45 مساءً خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم

مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين النصر السعودي، وفريق ذوب آهن أصفهان الإيراني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يقوم بالتعليق على هذا اللقاء المعلق محمد السعدي.

مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم

ونجح الفريق السعودي في تحقيق الفوز على نادي الاتفاق، بنتيجة 3-2 في المباراة الأخيرة له بالدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة البطولة الآسيوية.

مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم وجاءت التشكيلة المتوقعة للنصر كالتالي :- Advertisements

حراسة المرمى : براد جونز.

خط الدفاع : عبد الرحمن العبيد - عبد الله مادو - عمر هوساوي - سلطان الغنام.

خط الوسط : حمد آل منصور - بيتروس - أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نور الدين أمرابط.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.

مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي النصر السعودي، ضد فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.