اونلاين | بث مباشر مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي يلا شوت | دوري ابطال اسيا | كورة ستار | الاسطورة

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بث مباشر مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي يلا شوت | دوري ابطال اسيا | كورة ستار | الاسطورة

يستضيف الزوراء أول مباراة في تاريخ دوري أبطال آسيا تقام في العراق عندما يواجه الوصل الإماراتي في الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الاثنين في كربلاء بالمجموعة الأولى، كورة لايف مشاهدة مباراة الوصل والزوراء بث مباشر لايف.

بث مباشر مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي يلا شوت | دوري ابطال اسيا | كورة ستار | الاسطورة

ويتصدر الوصل الترتيب بثلاث نقاط بعد فوزه 1-صفر على النصر السعودي في الجولة الأولى، وتعادل الزوراء في مباراته السابقة بدون أهداف مع زوب آهان الإيراني الذي يواجه النصر باستاد آل مكتوم في دبي في ظل قرار إقامة المواجهات السعودية-الإيرانية على ملاعب محايدة.

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بث مباشر مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي يلا شوت | دوري ابطال اسيا | كورة ستار | الاسطورة

ويسعى الجهاز الفني للوصل، بقيادة الروماني لورينتي ريجيكامب، إلى العودة بنتيجة إيجابية، تضمن له البقاء على القمة، استثماراً للحالة المعنوية العالية التي يعيشها الفريق حالياً منذ توليه المسؤولية، ورغبة جميع لاعبيه في تحسين صورة «الأصفر» في النصف الثاني من الموسم، ويعول ريجيكامب على المجموعة التي أظهرت تألقاً في المباراة الأخيرة أمام النصر السعودي، في ظل الاعتماد على أجنبي واحد هو البرازيلي فابيو ليما، نظراً لإصابة مواطنيه كايو كانيد ورونالدو مينديز، ورغم ذلك أظهر اللاعبون خاصة الشباب والغائبين عن المشاركة مستوى فنياً متميزاً، ونجحوا في فرض تفوقهم على منافس أكثر خبرة، ويضم مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية.

بث مباشر مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي يلا شوت | دوري ابطال اسيا | كورة ستار | الاسطورة

تنطلق مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش، تذاع مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 4.