اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا الاسطورة

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يلا شوت مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا الاسطورة

يواجه نادي النصر السعودي ضد نظيره فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، اليوم الاثنين في الساعة 5:45 مساءً خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا الاسطورة

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين النصر السعودي، وفريق ذوب آهن أصفهان الإيراني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يقوم بالتعليق على هذا اللقاء المعلق محمد السعدي.

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا الاسطورة

ونجح الفريق السعودي في تحقيق الفوز على نادي الاتفاق، بنتيجة 3-2 في المباراة الأخيرة له بالدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة البطولة الآسيوية.

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا الاسطورة

وجاءت التشكيلة المتوقعة للنصر كالتالي :-

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا الاسطورة

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حراسة المرمى : براد جونز.

خط الدفاع : عبد الرحمن العبيد - عبد الله مادو - عمر هوساوي - سلطان الغنام.

خط الوسط : حمد آل منصور - بيتروس - أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نور الدين أمرابط.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا الاسطورة

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي النصر السعودي، ضد فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا الاسطورة