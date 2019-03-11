اونلاين | كورة لايف بث مباشر مباراة الزوراء والوصل في دوري أبطال آسيا | LiveHD7

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كورة لايف بث مباشر مباراة الزوراء والوصل في دوري أبطال آسيا | LiveHD7

يستضيف الزوراء أول مباراة في تاريخ دوري أبطال آسيا تقام في العراق عندما يواجه الوصل الإماراتي في الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الاثنين في كربلاء بالمجموعة الأولى، كورة لايف مشاهدة مباراة الوصل والزوراء بث مباشر لايف.

كورة لايف بث مباشر مباراة الزوراء والوصل في دوري أبطال آسيا | LiveHD7

ويتصدر الوصل الترتيب بثلاث نقاط بعد فوزه 1-صفر على النصر السعودي في الجولة الأولى، وتعادل الزوراء في مباراته السابقة بدون أهداف مع زوب آهان الإيراني الذي يواجه النصر باستاد آل مكتوم في دبي في ظل قرار إقامة المواجهات السعودية-الإيرانية على ملاعب محايدة.

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كورة لايف بث مباشر مباراة الزوراء والوصل في دوري أبطال آسيا | LiveHD7

ويسعى الجهاز الفني للوصل، بقيادة الروماني لورينتي ريجيكامب، إلى العودة بنتيجة إيجابية، تضمن له البقاء على القمة، استثماراً للحالة المعنوية العالية التي يعيشها الفريق حالياً منذ توليه المسؤولية، ورغبة جميع لاعبيه في تحسين صورة «الأصفر» في النصف الثاني من الموسم، ويعول ريجيكامب على المجموعة التي أظهرت تألقاً في المباراة الأخيرة أمام النصر السعودي، في ظل الاعتماد على أجنبي واحد هو البرازيلي فابيو ليما، نظراً لإصابة مواطنيه كايو كانيد ورونالدو مينديز، ورغم ذلك أظهر اللاعبون خاصة الشباب والغائبين عن المشاركة مستوى فنياً متميزاً، ونجحوا في فرض تفوقهم على منافس أكثر خبرة، ويضم مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية.

كورة لايف بث مباشر مباراة الزوراء والوصل في دوري أبطال آسيا | LiveHD7

تنطلق مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش، تذاع مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 4.