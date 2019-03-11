اونلاين | live مشاهدة مباراة النصر السعودي واصفهان الإيراني بث مباشر اليوم 11-3-2019 في دوري ابطال اسيا بث حي yalla shoot

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live مشاهدة مباراة النصر السعودي واصفهان الإيراني بث مباشر اليوم 11-3-2019 في دوري ابطال اسيا بث حي yalla shoot

يواجه نادي النصر السعودي ضد نظيره فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، اليوم الاثنين في الساعة 5:45 مساءً خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

live مشاهدة مباراة النصر السعودي واصفهان الإيراني بث مباشر اليوم 11-3-2019 في دوري ابطال اسيا بث حي yalla shoot

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين النصر السعودي، وفريق ذوب آهن أصفهان الإيراني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يقوم بالتعليق على هذا اللقاء المعلق محمد السعدي.

live مشاهدة مباراة النصر السعودي واصفهان الإيراني بث مباشر اليوم 11-3-2019 في دوري ابطال اسيا بث حي yalla shoot

ونجح الفريق السعودي في تحقيق الفوز على نادي الاتفاق، بنتيجة 3-2 في المباراة الأخيرة له بالدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة البطولة الآسيوية.

live مشاهدة مباراة النصر السعودي واصفهان الإيراني بث مباشر اليوم 11-3-2019 في دوري ابطال اسيا بث حي yalla shoot

وجاءت التشكيلة المتوقعة للنصر كالتالي :-

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حراسة المرمى : براد جونز.

خط الدفاع : عبد الرحمن العبيد - عبد الله مادو - عمر هوساوي - سلطان الغنام.

خط الوسط : حمد آل منصور - بيتروس - أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نور الدين أمرابط.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.

live مشاهدة مباراة النصر السعودي واصفهان الإيراني بث مباشر اليوم 11-3-2019 في دوري ابطال اسيا بث حي yalla shoot

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي النصر السعودي، ضد فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.