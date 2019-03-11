اونلاين | live HD مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي بث مباشر اليوم 11-3-2019 في دوري ابطال اسيا بث حي yalla shoot

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سيخوض نادي الاتحاد اليوم أمام فريق الوحدة الإماراتي مباراته الثانية في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وستُقام مباراة الاتحاد والوحدة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويسعى نادي الاتحاد بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث مستغلاً الروح المعنوية المرتفعة للاعبي نادي الاتحاد بعد النتائج الإيجابية والتي حققها العميد مؤخراً.
live HD مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي بث مباشر اليوم 11-3-2019 في دوري ابطال اسيا بث حي yalla shoot
وكان الاتحاد قص شريط انطلاقته في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز العريض على نادي الريان القطري بخماسية مقابل هدف في المباراة والتي أقيمت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في الرابع من مارس الجاري.
live HD مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي بث مباشر اليوم 11-3-2019 في دوري ابطال اسيا بث حي yalla shoot
أما الوحدة الإماراتي فتعرض للخسارة من فريق لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الأولى يوم الاثنين الماضي.
live HD مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي بث مباشر اليوم 11-3-2019 في دوري ابطال اسيا بث حي yalla shoot
وكان نادي الاتحاد حقق فوزاً مهماً في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم على حساب الفيحاء بثنائية دون رد.
live HD مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي بث مباشر اليوم 11-3-2019 في دوري ابطال اسيا بث حي yalla shoot
ويحتل نادي الاتحاد حالياً المركز الأول في مجموعته الآسيوية برصيد ثلاث نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على نادي لوكوموتيف طشقند الأوزبكي صاحب المركز الثاني.