اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الزوراء والوصل بث مباشر كورة اون لاين | الاسطورة لايف HD

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يلا شوت مشاهدة مباراة الزوراء والوصل بث مباشر كورة اون لاين | الاسطورة لايف HD

يستضيف الزوراء أول مباراة في تاريخ دوري أبطال آسيا تقام في العراق عندما يواجه الوصل الإماراتي في الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الاثنين في كربلاء بالمجموعة الأولى، كورة لايف مشاهدة مباراة الوصل والزوراء بث مباشر لايف.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزوراء والوصل بث مباشر كورة اون لاين | الاسطورة لايف HD

ويتصدر الوصل الترتيب بثلاث نقاط بعد فوزه 1-صفر على النصر السعودي في الجولة الأولى، وتعادل الزوراء في مباراته السابقة بدون أهداف مع زوب آهان الإيراني الذي يواجه النصر باستاد آل مكتوم في دبي في ظل قرار إقامة المواجهات السعودية-الإيرانية على ملاعب محايدة.

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يلا شوت مشاهدة مباراة الزوراء والوصل بث مباشر كورة اون لاين | الاسطورة لايف HD

ويسعى الجهاز الفني للوصل، بقيادة الروماني لورينتي ريجيكامب، إلى العودة بنتيجة إيجابية، تضمن له البقاء على القمة، استثماراً للحالة المعنوية العالية التي يعيشها الفريق حالياً منذ توليه المسؤولية، ورغبة جميع لاعبيه في تحسين صورة «الأصفر» في النصف الثاني من الموسم، ويعول ريجيكامب على المجموعة التي أظهرت تألقاً في المباراة الأخيرة أمام النصر السعودي، في ظل الاعتماد على أجنبي واحد هو البرازيلي فابيو ليما، نظراً لإصابة مواطنيه كايو كانيد ورونالدو مينديز، ورغم ذلك أظهر اللاعبون خاصة الشباب والغائبين عن المشاركة مستوى فنياً متميزاً، ونجحوا في فرض تفوقهم على منافس أكثر خبرة، ويضم مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزوراء والوصل بث مباشر كورة اون لاين | الاسطورة لايف HD

تنطلق مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش، تذاع مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 4.