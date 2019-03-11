اونلاين | مشاهدة الداخلية ومصر المقاصة في الدوري المصري يلا كورة يوتيوب

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مشاهدة الداخلية ومصر المقاصة في الدوري المصري يلا كورة يوتيوب

بث مباشر لمباراة الداخلية ومصر المقاصة اليوم الاثنين في تمام الساعة الثالثة عصرا، على استاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري العام.

مشاهدة الداخلية ومصر المقاصة في الدوري المصري يلا كورة يوتيوب

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مشاهدة الداخلية ومصر المقاصة يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط، حيث يطمح فريق مصر المقاصة لمواصلة انتصاراته والحفاظ على فرصه في المنافسة على مركز في المربع الذهبي المؤهل لبطولات إفريقيا في الموسم المقبل، بينما يبحث فريق الداخلية عن تحقيق الفوز للهروب من دائرة الهبوط.

مشاهدة الداخلية ومصر المقاصة في الدوري المصري يلا كورة يوتيوب

لايف مباراة المقاصة والداخلية، يدخل مصر المقاصة مباراة اليوم في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بينما يقع الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة.

مشاهدة الداخلية ومصر المقاصة في الدوري المصري يلا كورة يوتيوب