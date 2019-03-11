اونلاين | يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي بث مباشر الكأس 8 HD لايف beIN SPORTS HD 3

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سيخوض نادي الاتحاد اليوم أمام فريق الوحدة الإماراتي مباراته الثانية في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي بث مباشر الكأس 8 HD لايف beIN SPORTS HD 3

وستُقام مباراة الاتحاد والوحدة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي بث مباشر الكأس 8 HD لايف beIN SPORTS HD 3

ويسعى نادي الاتحاد بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث مستغلاً الروح المعنوية المرتفعة للاعبي نادي الاتحاد بعد النتائج الإيجابية والتي حققها العميد مؤخراً.

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي بث مباشر الكأس 8 HD لايف beIN SPORTS HD 3

وكان الاتحاد قص شريط انطلاقته في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز العريض على نادي الريان القطري بخماسية مقابل هدف في المباراة والتي أقيمت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في الرابع من مارس الجاري.

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي بث مباشر الكأس 8 HD لايف beIN SPORTS HD 3

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أما الوحدة الإماراتي فتعرض للخسارة من فريق لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الأولى يوم الاثنين الماضي.

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي بث مباشر الكأس 8 HD لايف beIN SPORTS HD 3

وكان نادي الاتحاد حقق فوزاً مهماً في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم على حساب الفيحاء بثنائية دون رد.

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي بث مباشر الكأس 8 HD لايف beIN SPORTS HD 3

ويحتل نادي الاتحاد حالياً المركز الأول في مجموعته الآسيوية برصيد ثلاث نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على نادي لوكوموتيف طشقند الأوزبكي صاحب المركز الثاني.

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي بث مباشر الكأس 8 HD لايف beIN SPORTS HD 3

وكان المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا أكد أن الاتحاد سيدخل مباراة الوحدة من أجل اللعب بقوة والحصول على النقاط الثلاث.

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي بث مباشر الكأس 8 HD لايف beIN SPORTS HD 3