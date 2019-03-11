اونلاين | ON SPORT بث مباشر لمباراة الداخلية ومصر المقاصة| يلا شوت| الداخلية ضد مصر المقاصة

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ON SPORT بث مباشر لمباراة الداخلية ومصر المقاصة| يلا شوت| الداخلية ضد مصر المقاصة

يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر لمباريات الدوري المصري، حيث يلتقي فريق الداخلية مع نظيره مصر المقاصة في تمام الساعة الثالثة عصرا، على استاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري العام.

ON SPORT بث مباشر لمباراة الداخلية ومصر المقاصة| يلا شوت| الداخلية ضد مصر المقاصة

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يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط، حيث يطمح فريق مصر المقاصة لمواصلة انتصاراته والحفاظ على فرصه في المنافسة على مركز في المربع الذهبي المؤهل لبطولات إفريقيا في الموسم المقبل، بينما يبحث فريق الداخلية عن تحقيق الفوز للهروب من دائرة الهبوط.

ON SPORT بث مباشر لمباراة الداخلية ومصر المقاصة| يلا شوت| الداخلية ضد مصر المقاصة

يدخل مصر المقاصة مباراة اليوم في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بينما يقع الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة.