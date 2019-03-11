أحداث الأحد الرياضي.. وفاة ونجاة من الموت وصدارة

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وفاة مراقب مواجهة الإسماعيلي ومازيمبي.. واستمرار تركي آل الشيخ في رئاسة الاتحاد العربي.. ونجاة نجم بيراميدز من الموت.. وتصدر الزمالك مجموعته في الكونفيدرالية

كان يوم أمس الأحد، مليئا بالأحداث المثيرة التي هزت الساحة الرياضية، بعضها منتظر وآخر متوقع، ومنها ما جاء بشكل مفاجئ، من بينها وفاة مراقب مواجهة الإسماعيلي ومازيمبي في حادث طائرة إثيوبيا، واستمرار تركي آل الشيخ في رئاسة الاتحاد العربي، ونجاة نجم بيراميدز من الموت، وتصدر الزمالك مجموعته في الكونفيدرالية برباعية في جورماهيا، وإعلان رئيس الزمالك تأجيل مباراة المقاولون وتوقيع عقوبة على أحداد، واكتساح ليفربول لنظيره بيرنلي وسقوط تشيلسي في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون وتغلب أرسنال على مانشستر يونايتد في البريميرليج، وفيما لي نستعرض أبرز تلك الأحداث.

حلمي طولان يعلن قائمة الاتحاد استعدادا للجونة أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قائمة الفريق التي تواجه فريق الجونة، في المباراة التي تقام بينهما الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين. وجاءت قائمة الفريق كالتالي: حراسة المرمى:

حلمي طولان يعلن قائمة الاتحاد استعدادا للجونة



أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قائمة الفريق التي تواجه فريق الجونة، في المباراة التي تقام بينهما الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، محمود الزنفلي، صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمد بازوكا، الس سيلفا، محمود شعبان، محمود رزق، محمد أنور، هشام صلاح.

خط الوسط: السيد سالم، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد توفيق، خالد الغندور، عمار حمدي، رزاق سيسيه، كريم ممدوح، كريم الديب، فوزي الحناوي.

خط الهجوم : خالد قمر، توني سيلفا، تشوكا، جدو.

حادث طائرة إثيوبيا.. وفاة مراقب مواجهة الإسماعيلي ومازيمبي



كشفت صحيفة (ناشين) اليومية الكينية وفقا لمصادرها الخاصة، وجود حسين صويلح، الأمين العام السابق للاتحاد الكيني لكرة القدم، مراقب مباراة الإسماعيلي ومازيمبي الكونغولي، التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على متن الطائرة الإثيوبية التي تحطمت صباح اليوم الأحد.

وفي تمام الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أقلعت الطائرة المتجه إلى نيروبي، وبعد مرور ست دقائق، انقطع الاتصال بها حسبما كشفت رويترز، قبل أن يتم الإعلان عن تحطم الطائرة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا، من بينهم حسين صويلح.

وأكدت الخطوط الجوية الإثيوبية، أن 6 مصريين كانوا من بين ضحايا الطائرة المنكوبة، طراز "بوينج 737" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية والتي تحطمت صباح أمس الأحد، أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبى، وكان على متنها 149 راكبا وثمانية أفراد من طاقم الطائرة، بعد 6 دقائق فقط من مغادرتها أديس أبابا.

تركي آل الشيخ مستمر في رئاسة الاتحاد العربي



أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، استمرار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز في منصبه، وتراجعه عن الرحيل من منصب رئيس الاتحاد العربي، بسبب تضارب المصالح بين ملكيته لناديه، ومنصبه في الاتحاد العربي، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للاتحاد، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "شهد الاجتماع مطالبة كل أعضاء اللجنة لمعالي رئيس الاتحاد العربي باستمراره في منصبه، وقد لبى معالي الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ طلب أعضاء اللجنة، وأعلن عن استمراره حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنيا استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه".

كما تم اعتماد جوائز سنوية لأفضل اتحاد وأفضل لاعب وأفضل مدرب واللاعب الهداف، وسيتم ذلك في المباراة النهائية القادمة لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال التي ستقام في الـ 18 من أبريل القادم بمدينة العين الإماراتية.

واعتمد الاتحاد العربي تشكيل مجموعة من اللجان، من بينها لجنة العلاقات الدولية التي يترأسها هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وترأس غانم أحمد اللجنة الإشرافية على لجنه الحكام، ومحمد روراوة للجنة المنظمة للبطولات ومعتصم جعفر نائبا له.

رجب بكار ينجو من الموت



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تعرض رجب بكار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لحادث سير عنيف ولم يتحدث لاعب بيراميدز عن حالته، أو تفاصيل الحادث وجعل الأمر مُبهما لمتابعيه حتى الآن.

ونشر رجب بكار ظهير أيمن فريق نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. الحمد لله دائمًا وأبدًا.. اللهم أحسن الختام"، وكانت آخر مباراة لفريق نادي بيراميدز قبل فترة توقف الدوري الممتاز أمام فريق نادي المقاولون العرب.

الزمالك يتصدر مجموعته في الكونفيدرالية برباعية في جورماهيا



حقق نادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل أهداف الزمالك محمود علاء ويوسف أوباما وفرجاني ساسي وعمر السعيد.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى 8 نقاط يتصدر بها المجموعة الرابعة بالبطولة، بينما تجمد رصيد جورماهيا عند 6 نقاط في المركز الأخير، ويأتي بترو أتلتيكو في المركز الثاني يليه نصر حسين داي ثالثًا.

رئيس الزمالك يوقع عقوبة على أحداد



أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن توقيع عقوبة مالية على المغربي حميد أحداد، لاعب الفريق، بسبب لقطة وقوفه على الكرة في مباراة الفريق الأبيض أمام جورماهيا الكيني، مشيرًا إلى أنه سيرفع العقوبة وسيرصد مكافأة خاصة في حالة الفوز على نصر حسين داي.

ليفربول يكتسح بيرنلي في البريميرليج



حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

بهذه النتيجة يواصل فريق ليفربول مطاردة نظيره ومنافسه مانشستر سيتي صاحب المركز الأول بالبطولة ليرتفع رصيد الريدز 73 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فريق بيرنلي عند النقطة 30 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب البريميرليج.

تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون



تعادل فريقي تشيلسي وولفرهامبتون إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي جمعت بينهما على أرض ملعب ستامفورد بريدج.

بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقطتي المباراة ليصبح رصيد فريق تشيلسي 57 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد فريق وولفرهامبتون 44 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة البريميرليج.

أرسنال يهزم مانشستر يونايتد ويعود للمربع الذهبي



حقق فريق أرسنال فوزا ثمينا على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين دون رد فى قمة منافسات الجولة الثلاثين من الدورى الإنجليزى الممتاز، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب الإمارات، وكانت نتيجة لقاء الذهاب التى جمعت الفريقين على ملعب الأولد ترافورد في الجولة الخامسة عشرة هى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

بهذه النتيجة يحصد فريق أرسنال النقطة 60 ويصعد إلى المركز الرابع على حساب مانشستر يونايتد الذى يتجمد رصيده عند النقطة 58 في المركز الخامس فى جدول ترتيب البريميرليج.