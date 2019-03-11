شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحذر من تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون للمرة الثالثة: لن نلعب «القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حذر مسؤولو النادى الأهلي، نظرائهم في اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، من تجدد تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب، للمرة الثالثة، بعدما أعلن رئيس نادي الزمالك بالأمس، موافقة اتحاد الكرة ولجنة المسابقات على تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب التي كان مقررًا لها أن تقام يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز، إلى يوم 20 من الشهر ذاته، بسبب ارتباط الزمالك بمواجهة نصر حسين داي الجزائري، في بطولة الكونفيدرالية.

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ووفقًا لمصدر داخل النادي، أكد أن الأهلي لن يقف في مصلحه الزمالك لاسيما، أنه يلعب باسم مصر، وله كل الدعم، ولكن الأمر بات شديد الغموض من جانب اتحاد الكرة، الذي يتلاعب بجدول الدوري للمرة الثالثة دون رقيب أو حسيب وهو الأمر الذي يصنع الأزمات والمشكلات، وحذر أنه في حال تأجيل مباراة الزمالك مرة أخرى لن يخوض الأهلي مباراة القمة المقرر لها يوم 30 مارس الجاري.

وقال أنه من المتوقع أن يطلب الزمالك تأجيل مواجهة المقاولون العرب التي تحدد لها يوم 20 بسبب وجود غيابات العديد من لاعبيه الدوليين حيث يرتبط منتخب تونس الذي يضم بين صفوفه ثنائي الفريق فرجاني ساسي وحمدي النقاز بمباراتين هامتين مع إي سواتيني في التصفيات الأفريقية يوم 19 مارس، وأيضاً مواجهة ضمن الأجندة الدولية أمام الجزائر يوم 26 مارس.

والوضع نفسه مع منتخب المغرب الذي يضم بين صفوفه ثنائي الزمالك خالد بوطيب وحميد أحداد حيث ستخوض المغرب مواجهة صعبة أمام مالاوي خارج الأرض، في مباراة حسم التأهل لبطولة الأمم الأفريقية، كما تخوض المغرب مباراة ودية امام الأرجنتين يوم 26 مارس الجاري، وذلك فضلاً عن وجود لاعبي الزمالك الدوليين في مباراتي النيجير ونيجيريا، بخلاف لاعبي الزمالك المنضمون للمنتخب الأوليمبي الذي سيخوض معسكر هام في إسبانيا يتخلله مباراتين وديتين يومي 22 و26 مارس، وهنا فإن النادى الأهلي يحذر أن يتم تأجيل مباراة الزمالك مرة أخرى حتى لا يتهم بأنه يثير الأزمات، فهو الآن يضع النقاط فوق الحروف قبل فوات الآوان.