شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته الثلاثاء استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين. وجاء قرار المدير الفني بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية؛ بسبب مشقة الرحلة من الكونغو إلى القاهرة والتي وصلت إلى أكثر من 11 ساعة. ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستأنف تدريباته الثلاثاء استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.