شكرا لقرائتكم 17 مارس موعد بداية معسكر الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أن خافير أجيرى المدير الفنى للفراعنة، قرر بدء معسكر الفراعنة الجديد يوم 17 مارس الجارى، ببرج العرب بالإسكندرية.

وقال لهيطة إن محمد هانى وعمرو السولية وصلاح محسن سينضمون لمعسكر المنتخب عقب مباراة الفريق الأحمر أمام شبيبة الساورة الجزائرى يوم 16 مارس الجارى، لافتا إلى أن الفراعنة سيتوجهون إلى النيجر يوم 21 من نفس الشهر.

ويخوض منتخب مصر مباراته أمام النيجر فى الجولة السادسة بالتصفيات الأفريقية يوم 23 مارس، قبل مواجهة نيجيريا وديا يوم 26 من نفس الشهر.