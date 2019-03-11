الأهلى يستأنف المران صباح غد.. ويخاطب «شبيبة الساورة» لمعرفة موعد وصوله...

جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته فى التاسعة من صباح غدٍ الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، بعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فحر اليوم قادمة من الكونغو.

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كما بدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فى مخاطبة مسئولى نادى شبيبة الساورة الجزائرى لمعرفة موعد وصولهم القاهرة، ومن جانبه يسعى عبد الحفيظ لبحث الترتيبات الخاصة باستقبال وإقامة فريق شبيبة الساورة وتوفير كل احتياجاته؛ عملا بمبدأ المعاملة بالمثل ونظرا للاستقبال الطيب الذى تلقته بعثة الأهلى فى الجزائر فى لقاء الذهاب الذى أقيم هناك.

ويواجه الأهلى فريق شبيبة الساورة الجزائرى يوم السبت المقبل فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.