شكرا لقرائتكم جريزمان وموراتا يزينان قائمة أتليتكو مدريد لمواجهة يوفنتوس بدورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن دييجو سيميونى، المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة يوفنتوس، فى إياب دور الـ16 ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب بتفوق أتلتيكو مدريد على ملعبه بثنائية من دون رد، ويحتاج الفريق الإسبانى للتعادل أو الهزيمة بفارق هدف وحيد لضمان التأهل لربع النهائى واللحق بركب الأندية المتأهلة وهى بورتو البرتغالى، واياكس الهولندى، وتوتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين

وشهدت قائمة الروخى بلانكوس، غياب دييجو كوستا، لوكاس هيرنانديز، فيليبى لويس وتوماس بارتى، فيما تواجد دييجو جودين، مدافع الفريق، بعدما كان مهددًا بالغياب عن المباراة للإصابة.

وجاءت قائمة الفريق الإسبانى كالتالى:

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حراسة المرمى: أدان، أوبلاك، أليكس.

الدفاع: جودين، أرياس، سافيتش، خوانفران، خيمينيز، مونتيرو.

الوسط: كوكى، ساؤول، توماس ليمار، فيتولو، ميكيل كارو، خواكين.

الهجوم: جريزمان، كالينيتش، كوريا، موراتا.