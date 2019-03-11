شكرا لقرائتكم السنغالى ماجيتى نداى حكما لمباراة الحسم بين الزمالك ونصر حسين داى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بإسناد إدارة مباراة الزمالك المقبلة أمام نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها يوم الأحد المقبل فى الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية للحكم السنغالى ماجيتى نداى، ويعاونه كل من الكاميرونى الفيس جوى نيجوجو، والبوركينابى ساديو تياما.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأبيض القاهرة يوم الجمعة المقبل متجهة إلى الجزائر استعدادا للمباراة المقبلة.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل، حيث سيحل الزمالك ضيفا على نصر حسين داى بالجزائر فى حين يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.