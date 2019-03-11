شكرا لقرائتكم قطر والفيفا.. علاقة احتكار استثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعد مباريات كرة القدم المناسبة الأهم لعشاق الرياضة في العالم، والنقل التلفزيوني هو وسيلة أكثرهم لمشاهدة المنافسات المثيرة، كما أن مئات المحطات الرسمية تلبي رغباتهم بتوفير المباريات في شاشات التلفاز.

وتغيرت الحال في العالم العربي بانتقال الحقوق في عام 2010 إلى شبكة الجزيرة القطرية بعد إسناد المونديال إلى قطر بنحو 20 يوما، كما باع فيفا حقوق بث كأس العالم للجزيرة حتى عام 2022 دون الإعلان عن طرح منافسة لتقديم العطاءات، وتحت مسمى تمديد العقد القائم، مع إخفاء تفاصيل الصفقة المالية على عكس صفقات فيفا الأخرى.

ولكن تقنية إرسال البيانات تتطور في العالم والعقد المبرم بين الطرفين لا يذكر شيئا عن البث الأرضي عبر الإنترنت، وبالسرعة المطلوبة، يتم بيع حقوق الإنترنت بكافة استخداماته وأيضا تطبيقات الهاتف الخلوي للقناة القطرية، وهي القناة الوحيدة في العالم التي تحتكر جميع الحقوق.

وأطلقت قطر قمرها سهيل سات تمهيدا لاحتكار المباريات الرياضية في إجبار المشاهدين على هجر عرب سات ونايل سات. ويتمسك الاتحاد الدولي بتوزيع جغرافي يتتبع الدول العربية، ويمنح الشبكة القطرية حق شراء المباريات كوكيل توزيع واحتكارها كقناة تلفزيونية في البلدان العربية.